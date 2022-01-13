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Общество13 января 2022 12:36

Число самозанятых граждан Татарстана достигло 170 тысяч

За время действия специального налогового режима они заработали более 40 миллиарда рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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В 2021 году 305 татарстанцев получили безвозмездные субсидии на ведение предпринимательской деятельности.

В 2021 году 305 татарстанцев получили безвозмездные субсидии на ведение предпринимательской деятельности.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По последним данным в Татарстане официально зарегистрированы 170 тысяч самозанятых граждан. За время действия специального налогового режима они заработали 40,6 миллиарда рублей, сообщает Минэкономики республики.

В ведомстве также отмечают, что в 2021 году 305 татарстанцев получили безвозмездные субсидии на ведение предпринимательской деятельности на общую сумму в 50 миллионов рублей.