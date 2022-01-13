В Казани не хватает более 700 водителей общественного транспорта

В ассоциации отметили, что желающие могут пройти ускоренные курсы вождения с дальнейшим трудоустройством бесплатно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автотранспортным предприятиям Казани не хватает 716 водителей. Из-за этого в 2021 году эту профессию стали осваивать женщины, что ранее им было несвойственно, и кондукторы, заявил глава ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков.

Желающие могут пройти ускоренные курсы вождения с дальнейшим трудоустройством бесплатно. Средняя зарплата водителя общественного транспорта в городе составляет 63 тысячи рублей.

Напомним, что дефицит кадров зафиксирован и в Нижнекамске, где из-за нехватки водителей треть новых автобусов не вывели на маршруты.