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Общество13 января 2022 11:40

В 2021 году Татарстан получил 6,5 миллиарда рублей для борьбы с коронавирусом

Большую часть этих средств республика выплатила медработникам
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Медработникам и водителям скорой помощи, пострадавшим от коронавируса, направили 218 миллионов рублей.

Медработникам и водителям скорой помощи, пострадавшим от коронавируса, направили 218 миллионов рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году Татарстан получил более 6,5 миллиарда рублей федерального бюджета для борьбы с COVID-19. Большая часть средств - 6,3 миллиарда - региональный фонд соцстрахования выплатил 270 медикам, лечившим зараженных.

Сотрудникам соцучреждений произвели 2 050 выплат на сумму более 32,8 миллионов рублей. А медработникам и водителям скорой помощи, пострадавшим от инфекции, направили 218 миллионов рублей, сообщил на заседании координационного совета отделения соцстрахования Татарстана и. о. управляющего организацией Фердинат Закиров.