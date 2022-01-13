Жителя Актанышского района подозревают в систематических избиениях сына-школьника

Ранее татарстанец подозревался правоохранителями в истязании жены. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

38-летнего жителя Актанышского района подозревают в истязании своего 12-летнего сына. По версии следствия, в 2021 году мужчина систематически беспричинно бил мальчика. Это прекратилось тогда тогда, как мать и дедушка ребенка сообщили обо всем в полицию, предоставив зафиксированные на камеру следы побоев на теле школьника.

Свою вину подозреваемый признал частично. Ранее он подозревался правоохранителями в истязании жены.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану.