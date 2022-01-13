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Происшествия13 января 2022 10:32

Жителя Актанышского района подозревают в систематических избиениях сына-школьника

Свою вину мужчина признал частично
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Ранее татарстанец подозревался правоохранителями в истязании жены.

Ранее татарстанец подозревался правоохранителями в истязании жены.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

38-летнего жителя Актанышского района подозревают в истязании своего 12-летнего сына. По версии следствия, в 2021 году мужчина систематически беспричинно бил мальчика. Это прекратилось тогда тогда, как мать и дедушка ребенка сообщили обо всем в полицию, предоставив зафиксированные на камеру следы побоев на теле школьника.

Свою вину подозреваемый признал частично. Ранее он подозревался правоохранителями в истязании жены.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану.