В результате ДТП под Набережными Челнами погибли два человека

Предварительно, водитель отечественной легковушки выехал на встречку, где столкнулся с иномаркой. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 12 января на автодороге Набережные Челны – Сарманово лоб в лоб столкнулись Daewoo Nexia и «ВАЗ 2115». По предварительным данным, водитель отечественной легковушки выехал на встречку, где и произошло ДТП.

С места аварии были госпитализированы 42-летний пассажир «Лады» и 45-летний водитель иномарки. Первый от полученных травм скончался ночью на операционном столе, второй утром 13 января, сообщают «Челнинские известия».