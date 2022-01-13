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Происшествия13 января 2022 9:54

В результате ДТП под Набережными Челнами погибли два человека

Водитель Daewoo Nexia и пассажир «Лады» скончались в больнице
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Предварительно, водитель отечественной легковушки выехал на встречку, где столкнулся с иномаркой.

Предварительно, водитель отечественной легковушки выехал на встречку, где столкнулся с иномаркой.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 12 января на автодороге Набережные Челны – Сарманово лоб в лоб столкнулись Daewoo Nexia и «ВАЗ 2115». По предварительным данным, водитель отечественной легковушки выехал на встречку, где и произошло ДТП.

С места аварии были госпитализированы 42-летний пассажир «Лады» и 45-летний водитель иномарки. Первый от полученных травм скончался ночью на операционном столе, второй утром 13 января, сообщают «Челнинские известия».