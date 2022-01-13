В Чувашии судебный пристав спас на пожаре пару пенсионеров и их дочь-инвалида

Пожар произошел в одной из деревень Вурнарского района. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Вурнарского района Константин Григорьев возвращался домой, когда заметил пожар в одной из деревень. Подъехав к месту ЧП, мужчина увидел, что горят надворные постройки одного из домов. Ветер мог легко распространить огонь на соседние строения.

Константин позвонил в спецслужбы, после чего зашел во двор. Там его встретил 72-летний хозяин дома, заявивший, что в опасности находятся его жена и дочь-инвалид. Пристав сначала отвел на безопасное расстояние пенсионера, а после вывел на улицу его супругу, которая находилась в шоковом состоянии, и дочь, потерявшуюся в темноте. На помощь к Григорьеву подоспели соседи.

- Все произошло за считанные минуты, но тогда казалось, что время тянется до невозможного долго. Осознание произошедшего пришло намного позже, в тот момент думал об одном — надо вытащить людей из огня и не дать пожару распространиться. Пожарные приехали быстро, буквально за 10 минут, дом удалось спасти, его лишь немного задело, — вспоминает герой.

По словам Константина, на его месте так поступил бы каждый.

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