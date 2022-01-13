«Врач Джастин» обманул пенсионерку из Новочебоксарска на 31 тысячу рублей

Возбуждено уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

74-летняя жительница Новочебоксарска обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Пенсионерка рассказала, что познакомилась в соцсети с мужчиной, который представился Джастином и рассказал, что работает врачом в одной из горячих точек мира. Спустя пару дней переписки, он попросил женщину перевести ему денег на подарок ко дню рождения сына.

Пенсионерка перевела на указанные в сообщение реквизиты 31 тысячу рублей, но после стала сомневаться в своем друге по переписке. Ведь карта, на которую она отправила деньги принадлежала женщине со славянским именем. Горожанка попросила Джастина вернуть деньги, но тот перестал ей отвечать.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению мошенничества, - сообщает пресс-служба МВД Чувашии.