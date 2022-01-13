В электротранспорте Казани выявлено 10 пассажиров без QR-кодов

Мобильные группы проверили 223 единицы транспорта и 21 вестибюль метрополитена. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром в четверг, 13 января, в электротранспорте Казани были выявлены 10 пассажиров без QR-кодов о вакцинации от коронавируса, перенесенном заболевании или медотводе. Семь из них пытались проехать в трамваях и троллейбусах, три – в метро, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Мобильные группы проверили 223 единицы транспорта и 21 вестибюль метрополитена. Сотрудников полиции привлекать не пришлось.

Число нарушителей масочного режима за то же утро составило 56. 36 пассажиров надели средства индивидуальной защиты после замечания, 20 - покинули салон транспорта.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники из общественного транспорта Казани высадили 50 человек