В трех кафе Чебоксар зафиксировали нарушения антиковидных мер

В двух заведениях не было журналов по обработке помещений и термометрии. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ночь с 11 на 12 января в Чебоксарах вышли на рейд три мобильные группы. Они проверили 12 заведений общепита в том числе на предмет соблюдения ими ковидных ограничений. Нарушения зафиксированы в трех кафе, сообщают власти города.

Так, в ресторане «River room» на улице Ярославская не было журналов по обработке помещений и термометрии, не соблюдалась социальная дистанция у барной стойки и не нашлось копии сертификатов вакцинации сотрудников.

Нарушения выявлены и в кафе-кальянной «Мажор» на проспекте Максима Горького. Во время проверки сотрудники находились в заведении без масок, а одного из посетителей пустили без проверки наличия QR-кода о вакцинации. Здесь также отсутствовали журнал термометрии и журнал по обработке помещений. Вдобавок, в кафе курили кальян.

На лаундж-бар «NEBO» на улице Гагарина также составили акт из-за курения посетителями кальяна.

В отношении руководителей всех трех точек общепита составят протоколы об административном правонарушении. Меры по привлечению их к ответственности определит суд.

Напомним, ранее стало известно, что пять кафе Чебоксар работали в новогоднюю ночь, несмотря на запрет. Их выявили из-за драк.