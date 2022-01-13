Власти Новочебоксарска отказались делать купель на Волге

Желающие смогут искупаться в купели у собора Святого князя Владимира. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новочебоксарске в 2022 году не будут оборудовать купель в подходном канале на Волге для празднования Крещения. Власти город объяснили это решение недостаточной прочностью льда на местности.

Толщина льда на Волге составляет от 24 до 27 сантиметров, но встречаются промоины. На льду под снегом держится вода, а сам лед не сопряжен с берегом на расстоянии двух метров.

Желающие могут искупаться в купели у собора Святого князя Владимира, которую осветят в ночь с 18 на 19 января. Там разместят палатку для смены одежды и будут дежурить медики и спасатели.

Напомним, что в Чебоксарах на Крещение-2022 подготовят девять купелей.