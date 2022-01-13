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Происшествия13 января 2022 4:52

В Набережных Челнах под завалом крыши нашли тело дачника

Оно пролежало там два дня
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Предположительно, пожилой мужчина решил разобрать хозпостройку, во время чего произошло обрушение крыши.

Предположительно, пожилой мужчина решил разобрать хозпостройку, во время чего произошло обрушение крыши.

Фото: МЧС Татарстана

Днем 12 января стало известно, что в одном из СНТ Набережных Челнов произошло обрушение крыши хозпостройки. Из-под завала строения на улице Шлюзовая извлекли тело 72-летнего мужчины.

Предположительно, пожилой мужчина решил разобрать хозпостройку, во время чего произошло обрушение крыши. Сам выбраться из-под завала он не смог.

По заключению медиков, мужчина умер еще два дня назад. Его тело передали сотрудникам полиции. Причина случившегося и обстоятельства гибели выясняются, передает МЧС Татарстана.