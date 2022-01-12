В день концерта Кипелова в Казани запустят бесплатные пригородные поезда

Билет на концерт станет пропуском на поезд. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

26 января, в день концерта Валерия Кипелова, бывшего фронт-мена группы "Ария" и исполнителя известной песни "Я свободен", в столице Татарстана запустят дополнительные пригородные поезда по маршруту Казань – Аэропорт – Казань, сообщает пресс-служба РЖД. Проезд будет бесплатным при наличии билета на мероприятие, а поезд будет следовать без промежуточных остановок.

Так, электричка с центрального вокзала город в аэропорт отправится в 17:10 и прибудет в 17:43. Обратно поезд тронется в 21:40 и приедет в 22:00. Сам концерт музыкальной группы "Кипелов" назначен на 19:00.