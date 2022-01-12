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Общество12 января 2022 14:18

В 2021 году на улицах Казани отловили 4,4 тысячи бездомных собак

3,5 тысячи животных после вакцинации и стерилизации выпущены на прежние места обитания
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Большинство уличных животных удалось выявить благодаря звонкам неравнодушных горожан.

Большинство уличных животных удалось выявить благодаря звонкам неравнодушных горожан.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2021 году на улицах Казани были отловлены 4,4 тысячи бездомных собак, большинство из которых - 3,5 тысячи - после вакцинации и стерилизации выпущены на прежние места обитания. Власти города замечают, что существенную часть уличных животных удалось выявить благодаря звонкам неравнодушных местных жителей.

С начала 2022 года казанцы позвонили на горячую линию по отлову собак (222-04-44) 98 раз. Специалисты сформировали 65 заявок, которые сейчас обрабатываются.

Заметим, что отловом собак в столице Татарстана занимаются сотрудники «Зооцентра». В минувшем году 406 животных из их приюта обрели новый дом. Одного хвостатого забрали в семью в новогодние праздники.