В Казани совершил полет первый построенный «с нуля» стратегический ракетоносец Ту-160М

Летчики выполняли маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета. Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

12 января с аэродрома Казанского авиационного завода совершил полет первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М. В нем на 80% обновлены и модернизированы оборудование, двигатели, системы управления самолетом, навигационные системы и системы управления вооружением.

Полет, который длился полчаса, проходил на высоте 600 метров. Летчики выполняли маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе.

- Большую роль в восстановлении производства уникальных самолетов сыграла модернизация Казанского авиационного завода: было обновлено оборудование цехов, летно-испытательная база, запущена в работу крупнейшая в мире установка электронно-лучевой сварки и вакуумного отжига титана. Сегодня мы видим значительные перспективы для платформы Ту-160: дальнейшее развитие позволит использовать ее для новых видов вооружения, в том числе перспективных, - приводит слова главы Минпромторга России Дениса Мантурова пресс-служба госкорпорации «Ростех».