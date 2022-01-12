Рабочим, задействованным на строительстве трассы М12 в Татарстане, выплатили долги по зарплате

Шесть человек получили положенные им 313 тысяч рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Рабочие, задействованные на строительстве трассы М12 в Татарстане, добились погашения задолженности по зарплате. В этом им помогли сотрудники следственного управления СКР по республике, которые возбудили и расследовали уголовное дело в отношении субподрядчика - ООО «Негабарит-Дон».

Напомним, ранее шесть рабочих не могли получить зарплату с октября 2021 года. О том, что работодатель задолжал им 313 тысяч рублей, мужчины сообщили в соцсетях.