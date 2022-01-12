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Общество12 января 2022 12:12

Рабочим, задействованным на строительстве трассы М12 в Татарстане, выплатили долги по зарплате

Ранее в отношении субподрядчика было возбуждено уголовное дело
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Шесть человек получили положенные им 313 тысяч рублей.

Шесть человек получили положенные им 313 тысяч рублей.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Рабочие, задействованные на строительстве трассы М12 в Татарстане, добились погашения задолженности по зарплате. В этом им помогли сотрудники следственного управления СКР по республике, которые возбудили и расследовали уголовное дело в отношении субподрядчика - ООО «Негабарит-Дон».

Напомним, ранее шесть рабочих не могли получить зарплату с октября 2021 года. О том, что работодатель задолжал им 313 тысяч рублей, мужчины сообщили в соцсетях.