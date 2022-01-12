Минниханов поздравил волейболистов «Зенит-Казань» и «Динамо-Ак Барс» с победой на Кубке России

Чествование прошло в Казанском Кремле. Фото: president.tatarstan.ru

Мужской и женский волейбольные клубы Казани стали победителями Кубка России. Игроки «Зенит-Казань» взяли кубок в 10-й раз, а представительницы «Динамо-Ак Барс» – в седьмой. В Казанском Кремле команды лично поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Глава республики подчеркнул, что в регионе внимательно следят за выступлениями команд и гордятся их победами. По его словам, игроки показали спортивное мастерство высокого уровня и командный дух.

Напомним, ранее победой и досрочным выходом в плей-офф Кубка Гагарина татарстанцев порадовал «Ак Барс».