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Общество12 января 2022 9:19

Крещение-2022 в Чебоксарах: в городе подготовят девять купелей

На каждой точке будут дежурить полицейские, медики и спасатели
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Религиозный праздник в столице Чувашии отметят 18 и 19 января.

Религиозный праздник в столице Чувашии отметят 18 и 19 января.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для празднования Крещения - одного из самых главных христианских праздников - в Чебоксарах оборудуют девять купелей. Монтаж трапов, кабинок, скамеек, урн и палаток с обогревом в городе начнут в ближайшие дни.

Одна из купелей будет размещена в Московском районе – в Сосновке. Две другие расположат в Калининском районе – на Казанской набережной, рядом с «Охотничьим двориком» и возле храма Новомучеников и Исповедников Российских. В Ленинском районе Чебоксар купели оборудуют на улицах воеводы Буртаса и 2-я Коммунальная Слобода (рядом со Спасо-Преображенским женским монастырем).

Традиционно четыре купели установят в районе Свято-Троицкого мужского монастыря, передает управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи столицы Чувашии.

18 и 19 января на каждой точке будут дежурить полицейские, медики и спасатели.