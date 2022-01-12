Крещение-2022 в Чебоксарах: в городе подготовят девять купелей

Религиозный праздник в столице Чувашии отметят 18 и 19 января. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для празднования Крещения - одного из самых главных христианских праздников - в Чебоксарах оборудуют девять купелей. Монтаж трапов, кабинок, скамеек, урн и палаток с обогревом в городе начнут в ближайшие дни.

Одна из купелей будет размещена в Московском районе – в Сосновке. Две другие расположат в Калининском районе – на Казанской набережной, рядом с «Охотничьим двориком» и возле храма Новомучеников и Исповедников Российских. В Ленинском районе Чебоксар купели оборудуют на улицах воеводы Буртаса и 2-я Коммунальная Слобода (рядом со Спасо-Преображенским женским монастырем).

Традиционно четыре купели установят в районе Свято-Троицкого мужского монастыря, передает управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи столицы Чувашии.

18 и 19 января на каждой точке будут дежурить полицейские, медики и спасатели.