В парке «Гренада» в Набережных Челнах завершилась реконструкция

Для тихого отдыха предусмотрели пешеходные дорожки и малые архитектурные формы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Набережных Челнах восстановили парк «Гренада». Общественное пространство площадью 28 гектаров, где уже были футбольный стадион «КАМАЗ», крытая футбольная арена и бассейн, дополнилось трассой для дронов, кафе и площадкой для выгула собак.

Реконструкция была начата еще в 2019 году. На все работы потратили около 324 миллиона рублей, сообщают «Челнинские известия».

Среди прочего на территории обновили экстрим-парк, установили детскую площадку, павильон для душевых и туалета, обустроили пешеходные дорожки.