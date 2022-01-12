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Общество12 января 2022 7:55

В парке «Гренада» в Набережных Челнах завершилась реконструкция

Общая стоимость работ составила около 324 миллиона рублей
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Для тихого отдыха предусмотрели пешеходные дорожки и малые архитектурные формы.

Для тихого отдыха предусмотрели пешеходные дорожки и малые архитектурные формы.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Набережных Челнах восстановили парк «Гренада». Общественное пространство площадью 28 гектаров, где уже были футбольный стадион «КАМАЗ», крытая футбольная арена и бассейн, дополнилось трассой для дронов, кафе и площадкой для выгула собак.

Реконструкция была начата еще в 2019 году. На все работы потратили около 324 миллиона рублей, сообщают «Челнинские известия».

Среди прочего на территории обновили экстрим-парк, установили детскую площадку, павильон для душевых и туалета, обустроили пешеходные дорожки.