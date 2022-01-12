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Общество12 января 2022 6:44

В Нижнекамске появится новый жилой комплекс

Его возведут в поселке Красный Ключ
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Всего на объекте построят 64 многоквартирных дома, также выделено 97 земельных участков для частных домов.

Всего на объекте построят 64 многоквартирных дома, также выделено 97 земельных участков для частных домов.

Фото: Александр ГЛУЗ

На территории поселка Красный Ключ в Нижнекамске готовятся запустить строительство нового жилого комплекса. Первые шесть пятиэтажных домов планируется возвести к концу лета 2022 года, передает НТР-24.

Всего же будущий ЖК будет состоят из 64 домов, число квартир в которых составит 1 280. Общая жилплощадь будет равна 87 808 квадратным метрам.

На территории комплекса предусмотрена и частная застройка. Под индивидуальное жилье общей площадью 79 737 квадратных метров выделили 97 земельных участков. Их размеры варьируются от 672 до 1 000 "квадратов".