В Нижнекамске появится новый жилой комплекс

Всего на объекте построят 64 многоквартирных дома, также выделено 97 земельных участков для частных домов. Фото: Александр ГЛУЗ

На территории поселка Красный Ключ в Нижнекамске готовятся запустить строительство нового жилого комплекса. Первые шесть пятиэтажных домов планируется возвести к концу лета 2022 года, передает НТР-24.

Всего же будущий ЖК будет состоят из 64 домов, число квартир в которых составит 1 280. Общая жилплощадь будет равна 87 808 квадратным метрам.

На территории комплекса предусмотрена и частная застройка. Под индивидуальное жилье общей площадью 79 737 квадратных метров выделили 97 земельных участков. Их размеры варьируются от 672 до 1 000 "квадратов".