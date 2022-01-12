В Нижнекамске появится новый жилой комплекс

Всего на объекте построят 64 многоквартирных дома, также выделено 97 земельных участков для частных домов.
Фото: Александр ГЛУЗ
На территории поселка Красный Ключ в Нижнекамске готовятся запустить строительство нового жилого комплекса. Первые шесть пятиэтажных домов планируется возвести к концу лета 2022 года, передает НТР-24.
Всего же будущий ЖК будет состоят из 64 домов, число квартир в которых составит 1 280. Общая жилплощадь будет равна 87 808 квадратным метрам.
На территории комплекса предусмотрена и частная застройка. Под индивидуальное жилье общей площадью 79 737 квадратных метров выделили 97 земельных участков. Их размеры варьируются от 672 до 1 000 "квадратов".