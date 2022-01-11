Возобновила работу ледовая переправа по маршруту "село Соколка - село Новый Закамский"

На переправу могут заезжать машины массой до 3,5 тонн. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 17:00 вторника, 11 января, возобновила работу ледовая переправа через реку Каму по маршруту "село Соколка - село Новый Закамский". Передвигаться по ней круглосуточно могут машины массой до 3,5 тонн, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Напомним, ранее было ограничено движение по ледовой переправе по маршруту "Покровское - Красный Ключ" сначала из-за перепадов температур, а после - для технического обслуживания. Ее работа должна быть возобновлена 12 января.