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Общество11 января 2022 12:17

Проект центра волейбола в Набережных Челнах будет стоить Татарстану 4 миллиона рублей

Строительство объекта может начаться в 2022 году
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Двухэтажное здание общей площадью порядка 4,3 тысячи "квадратов" планируется построить в 36-м комплексе города.

Двухэтажное здание общей площадью порядка 4,3 тысячи "квадратов" планируется построить в 36-м комплексе города.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Татарстана выделили 4,6 миллиона рублей на разработку проектной документации центра волейбола в Набережных Челнах. Объект возведут по типовому проекту крытых плавательных бассейнов и универсальных спортивных залов, передают «Челнинские известия».

Двухэтажный центр общей площадью порядка 4,3 тысячи квадратных метров планируется построить в 36-м комплексе города. В нем будут оборудованы зрительный зал вместимостью 200 человек, волейбольный, футбольный, баскетбольный, тренажерный залы и боксерский ринг.

Точная дата старта строительства пока неизвестна. Не исключается, правда, что работы могут начаться в текущем году.