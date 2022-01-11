Проект центра волейбола в Набережных Челнах будет стоить Татарстану 4 миллиона рублей

Двухэтажное здание общей площадью порядка 4,3 тысячи "квадратов" планируется построить в 36-м комплексе города. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Татарстана выделили 4,6 миллиона рублей на разработку проектной документации центра волейбола в Набережных Челнах. Объект возведут по типовому проекту крытых плавательных бассейнов и универсальных спортивных залов, передают «Челнинские известия».

Двухэтажный центр общей площадью порядка 4,3 тысячи квадратных метров планируется построить в 36-м комплексе города. В нем будут оборудованы зрительный зал вместимостью 200 человек, волейбольный, футбольный, баскетбольный, тренажерный залы и боксерский ринг.

Точная дата старта строительства пока неизвестна. Не исключается, правда, что работы могут начаться в текущем году.