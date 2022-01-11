Татарстан лидирует в рейтинге регионов России по числу выявленных случаев дачи взятки

По последним данным, 193 последних случая взятки в республике предварительно расследовано. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Татарстан лидирует в рейтинге регионов России по количеству выявленных случаев дачи взятки. За 11 месяцев 2021 года в республике зафиксировано 255 подобных преступлений, сообщает Генпрокуратура страны.

В настоящее время 193 преступления из указанного числа в республике предварительно расследовано. Одно - остается нераскрытым.

Напомним, в сентябре 2021 года в Татарстане чиновник получил условный срок за взятку. А в декабре того же года трех местных жителей заподозрили в посредничестве во взятке для получения QR-кодов о вакцинации.