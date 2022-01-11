Утром 11 января в электротранспорте Казани выявлено 14 человек без QR-кодов

Восемь человек без QR-кодов выявлены в трамваях и троллейбусах, остальные шесть – в метро. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Утром во вторник, 11 января, контролеры электротранспорта Казани выявили 14 пассажиров без QR-кодов о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или медотводе. Восемь из них пытались проехать в трамваях и троллейбусах, остальные шесть – на метро.

Масочный режим в электротранспорте города тоже продолжает оставаться на контроле. Из замеченных 35 нарушителей 20 пассажиров надели средства индивидуальной защиты после замечания, 15 - были вынуждены покинуть салон транспорта.

За утренний час пик контролеры проверили 200 единиц транспорта и 21 вестибюль метро. Необходимости привлечь сотрудников полиции не было, сообщает «Метроэлектротранс».