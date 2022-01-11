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Общество11 января 2022 8:11

В 2021 году предприятия «Татнефти» увеличили добычу нефти почти на 7%

Ими было получено 27,8 миллиона тонн вещества
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Одно только ПАО «Татнефть» за 12 месяцев добыло 27,5 миллиона тонн нефти.

Одно только ПАО «Татнефть» за 12 месяцев добыло 27,5 миллиона тонн нефти.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, что в 2021 году предприятия «Татнефти» увеличили добычу нефти на 6,9% - до 27,8 миллиона тонн. Большую часть из этого - 27,5 миллиона тонн - добыла ПАО «Татнефть», сообщает пресс-служба компании.

Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО», в свою очередь, переработал 13,2 миллиона тонн сырья. Вместе с тем было произведено 12,9 миллиона тонн нефтепродуктов, в том числе 1,5 миллиона тонн автобензинов и 5,8 миллиона тонн дизельного топлива.