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Общество11 января 2022 7:44

В Набережных Челнах за 143 миллиона рублей обновят столовые в девяти школах

На стадии согласования также находятся проекты капремонта двух детсадов и трех школ
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В список вошли столовые гимназий №54 и №76, а также школ №6, №23, №40, №44, №45, №53, №58.

В список вошли столовые гимназий №54 и №76, а также школ №6, №23, №40, №44, №45, №53, №58.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2022 году в Набережных Челнах капитально отремонтируют пищеблоки девяти учебных учреждений: гимназий №№54 и 76, а также школ №№6, 23, 40, 44, 45, 53 и 58. Стоимость работ оценивается в 143 миллиона рублей, сообщили на аппаратном совещании в исполкоме города.

Заметим, что в Минобрнауки Татарстана согласовываются проекты капремонта детсадов №70 «Ягодка», №71 «Кораблик» и школ №44, №52 и лицей-интерната №84 имени Гали Акыша, которые также находятся в татарстанском автограде.