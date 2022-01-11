В Набережных Челнах за 143 миллиона рублей обновят столовые в девяти школах

В список вошли столовые гимназий №54 и №76, а также школ №6, №23, №40, №44, №45, №53, №58. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2022 году в Набережных Челнах капитально отремонтируют пищеблоки девяти учебных учреждений: гимназий №№54 и 76, а также школ №№6, 23, 40, 44, 45, 53 и 58. Стоимость работ оценивается в 143 миллиона рублей, сообщили на аппаратном совещании в исполкоме города.

Заметим, что в Минобрнауки Татарстана согласовываются проекты капремонта детсадов №70 «Ягодка», №71 «Кораблик» и школ №44, №52 и лицей-интерната №84 имени Гали Акыша, которые также находятся в татарстанском автограде.