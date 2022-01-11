Создание интерактивного музея в Чебоксарах обойдется в 121 миллион рублей

О предварительной стоимости работ заявили на планерке в мэрии города. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

На обновленной Красной площади в Чебоксарах создадут интерактивный музей. Концепция и проектно-сметная документация объекта уже готовы. Госэкспертиза дала положительное заключение, сообщили на еженедельной планерке в мэрии города.

По последним данным, работы по созданию музея обойдутся в 121 миллион рублей.

Напомним, Красная площадь в столице Чувашии стала одним из самых посещаемых туристами мест в 2021 году.