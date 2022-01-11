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Общество11 января 2022 5:57

В Чувашии разработают туристический портал за 7 миллионов рублей

Подрядчик уже определен
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Проект портала решили реализовать без тендера - в формате закупки у единственного поставщика.

Проект портала решили реализовать без тендера - в формате закупки у единственного поставщика.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Разработка туристического портала Чувашии обойдется местным властям в семь миллионов рублей. Проводить тендер для определения исполнителя не стали. Сведения о закупке у единственного поставщика на сайте госзакупок опубликовало Агентство по развитию туризма региона.

К списку документов закупки договор с исполнителем пока не прикреплен. Однако в настоящее время он числится в статусе исполнения.