В Чувашии разработают туристический портал за 7 миллионов рублей

Проект портала решили реализовать без тендера - в формате закупки у единственного поставщика. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Разработка туристического портала Чувашии обойдется местным властям в семь миллионов рублей. Проводить тендер для определения исполнителя не стали. Сведения о закупке у единственного поставщика на сайте госзакупок опубликовало Агентство по развитию туризма региона.

К списку документов закупки договор с исполнителем пока не прикреплен. Однако в настоящее время он числится в статусе исполнения.