В Набережных Челнах начали строить новую школу за 2,2 миллиарда рублей

Строящееся образовательное учреждение будет рассчитано на 1501 место. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах запустили строительство здания новой школы в 69-м микрорайне жилого района «Яшьлек». Стоимость работ оценивается в 2,2 миллиарда рублей. Образовательное учреждение будет рассчитано на 1 501 место, сообщил на еженедельном совещании исполкома мэр города Наиль Магдеев.

Градоначальник напомнил, что основная задача – принять детей на новый учебный год 1 сентября. По его словам, для этого уже сейчас следует начать формировать коллектив. Магдеев поручил определиться с директором будущей школы, отметив, что кандидат на должность должен быть опытным.

Напомним, строительство новой школы в 69-м микрорайне Набережных Челнов было одобрено в конце декабря 2021 года.