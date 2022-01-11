Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 января 2022 4:56

В Набережных Челнах начали строить новую школу за 2,2 миллиарда рублей

Ее возведут в 69-м микрорайоне
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Строящееся образовательное учреждение будет рассчитано на 1501 место.

Строящееся образовательное учреждение будет рассчитано на 1501 место.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах запустили строительство здания новой школы в 69-м микрорайне жилого района «Яшьлек». Стоимость работ оценивается в 2,2 миллиарда рублей. Образовательное учреждение будет рассчитано на 1 501 место, сообщил на еженедельном совещании исполкома мэр города Наиль Магдеев.

Градоначальник напомнил, что основная задача – принять детей на новый учебный год 1 сентября. По его словам, для этого уже сейчас следует начать формировать коллектив. Магдеев поручил определиться с директором будущей школы, отметив, что кандидат на должность должен быть опытным.

Напомним, строительство новой школы в 69-м микрорайне Набережных Челнов было одобрено в конце декабря 2021 года.