Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 января 2022 17:28

Более 300 жителей Альметьевска, в том числе дети, остались без тепла

Причина этого - авария на трубопроводе
Авторы (2):
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Инзиля ШАКИРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
К 20:00 теплоснабжение было восстановлено во всех домах.

К 20:00 теплоснабжение было восстановлено во всех домах.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Вечером в понедельник, 10 января, в Альметьевске произошел порыв трубопровода, после чего последовало аварийное отключение теплоснабжения. В холодных квартирах остались 325 человек, в том числе 47 детей - жители домов №№56 и 58 на улице Ленина, а также домов №№33, 35, 37 и 39 на улице Джалиля. Помимо этого, без тепла осталась школа №12, но занятия в ней начнутся только 12 числа.

Для восстановления тепла сотрудниками АО "Альметьевские тепловые сети" были проведены земляные работы и заменен участок трубопровода длиной 150 сантиметров. Спустя два часа после аварии - к 20:00 - теплоснабжение было восстановлено во всех домах, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.