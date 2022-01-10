Более 300 жителей Альметьевска, в том числе дети, остались без тепла

К 20:00 теплоснабжение было восстановлено во всех домах. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Вечером в понедельник, 10 января, в Альметьевске произошел порыв трубопровода, после чего последовало аварийное отключение теплоснабжения. В холодных квартирах остались 325 человек, в том числе 47 детей - жители домов №№56 и 58 на улице Ленина, а также домов №№33, 35, 37 и 39 на улице Джалиля. Помимо этого, без тепла осталась школа №12, но занятия в ней начнутся только 12 числа.

Для восстановления тепла сотрудниками АО "Альметьевские тепловые сети" были проведены земляные работы и заменен участок трубопровода длиной 150 сантиметров. Спустя два часа после аварии - к 20:00 - теплоснабжение было восстановлено во всех домах, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.