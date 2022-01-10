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Общество10 января 2022 13:46

В Казани изменился график работы муниципальных парковок

С 10 января по будням плата взимается с 8:00 до 19:00
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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За первые 15 минут стоянки на муниципальной парковке платить не нужно.

За первые 15 минут стоянки на муниципальной парковке платить не нужно.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 10 января муниципальные парковки Казани начали работать по измененному режиму. Плата за парковочное место по будням взимается с 8:00 до 19:00. В остальное время, в том числе по выходным и праздничным дням, оставлять там свои машины можно бесплатно.

Также не нужно платить за первые 15 минут стоянки на парковки любой день, сообщают власти города.

Адреса всех муниципальных парковок, среди которых есть новые, можно найти здесь.