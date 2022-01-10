Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 января 2022 11:56

Из горящего гаража жителя Чувашии вынесли два баллона с пропаном

Огонь не успел перекинуться на жилой дом
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Предварительно стало известно, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с электрооборудованием.

Предварительно стало известно, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с электрооборудованием.

Фото: МЧС Чувашии

Вечером в воскресенье, 9 января, в деревне Вторые Вурманксы Цивильского района загорелось хозяйство 55-летнего местного жителя. Огонь разгорелся в гараже и сарае, где хранили две тонны соломы.

Во ходе тушения сотрудники МЧС региона вынесли из гаража два баллона с пропаном. Отчасти благодаря этому удалось избежать пожара в жилом доме.

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с электрооборудованием.