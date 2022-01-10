Из горящего гаража жителя Чувашии вынесли два баллона с пропаном

Предварительно стало известно, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с электрооборудованием. Фото: МЧС Чувашии

Вечером в воскресенье, 9 января, в деревне Вторые Вурманксы Цивильского района загорелось хозяйство 55-летнего местного жителя. Огонь разгорелся в гараже и сарае, где хранили две тонны соломы.

Во ходе тушения сотрудники МЧС региона вынесли из гаража два баллона с пропаном. Отчасти благодаря этому удалось избежать пожара в жилом доме.

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с электрооборудованием.