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Общество10 января 2022 11:06

В 2022 году на ремонт дорог в Набережных Челнах направят два миллиарда рублей

Большая часть средств будет выделена из бюджета Татарстана
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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По федеральной программе на сумму 38,5 миллиона рублей построят магистральную улицу в микрорайоне Замелекесье.

По федеральной программе на сумму 38,5 миллиона рублей построят магистральную улицу в микрорайоне Замелекесье.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2022 году на ремонт дорог в Набережных Челнах потратят более двух миллиардов рублей. На эти деньги, среди прочего, будут реконструированы: участок улицы Хайер, проезжая часть улицы Гостева (в ходе работ там возведут мостовой переход), кольцевая развязка на проспекте Дружбы Народов и дорога на улице Шамиля Усманова.

Вместе с тем деньги направят на строительство магистральной улицы в микрорайоне Замелекесье и обновление подъездных путей к социальным объектам и внутриквартальным проездам, сообщают власти города.