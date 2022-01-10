В 2022 году на ремонт дорог в Набережных Челнах направят два миллиарда рублей

По федеральной программе на сумму 38,5 миллиона рублей построят магистральную улицу в микрорайоне Замелекесье. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2022 году на ремонт дорог в Набережных Челнах потратят более двух миллиардов рублей. На эти деньги, среди прочего, будут реконструированы: участок улицы Хайер, проезжая часть улицы Гостева (в ходе работ там возведут мостовой переход), кольцевая развязка на проспекте Дружбы Народов и дорога на улице Шамиля Усманова.

Вместе с тем деньги направят на строительство магистральной улицы в микрорайоне Замелекесье и обновление подъездных путей к социальным объектам и внутриквартальным проездам, сообщают власти города.