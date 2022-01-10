СУ СКР по Татарстану: мужчина расчленил тело убитой им матери и спрятал его

Свою вину обвиняемый признал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

38-летнего жителя Чистополя обвиняют в убийстве матери. По версии следствия, вечером 4 января в ходе распития алкоголя между ними произошел конфликт. Мужчина несколько раз ударил пенсионерку руками и ногами, после чего лег спать.

Утром, обнаружив женщину мертвой, обвиняемый расчленил ее и спрятал в лесопосадках на территории города, предполагают следователи. Части тела обнаружили местные жители, которые выгуливали своих собак.

- Причастность к совершению преступления он полностью признал. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану.