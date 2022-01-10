Нарушения были выявлены в ходе рейдов, организованных в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Ель». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В преддверии Нового года полицейские Казани выявили 25 фактов незаконной торговли хвойными деревьями. На всех нарушителей были составлены административные материалы, сообщил в понедельник, 10 января, на еженедельной планерке в исполкоме города заместитель начальника УМВД России по столице Татарстана Валерий Саматошенков.

Нарушения были выявлены в ходе рейдов, организованных в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Ель» в период с 20 по 31 декабря. За повреждение и незаконную вырубку лесных насаждений предусмотрен штраф в размере 3-4 тысяч рублей для граждан, 20-40 тысяч – для должностных лиц и 200-300 тысяч рублей – для юридических лиц. Вместе с тем, нарушитель должен будет возместить вред, нанесенный лесам.