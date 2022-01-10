В новогодние праздники из общественного транспорта Казани высадили 50 человек

Каждый день группы контроля проверяют около 170 салонов транспорта и 21 вестибюль в метро. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В новогодние праздники - с 31 декабря по 9 января включительно - контролеры и кондукторы общественного транспорта Казани высадили 50 человек без QR-кодов о вакцинации от коронавируса, перенесенном заболевании или медотводе. 32 нарушителя антиковидных мер были выявлены в трамваях и троллейбусах, 18 – в метро.

Сотрудники полиции составили административные протоколы на двух пассажиров.

Утром 10 января без QR-кодов в метро были замечены восемь человек, в наземном транспорте – 10, сообщает МУП «Метроэлектротранс».