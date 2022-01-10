Казань примет чемпионат России по спортивной гимнастике

С 4 по 10 апреля выступят женщины и юниорки, а с 11 по 17 апреля - мужчины и юниоры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В апреле 2022 года в Казани состоится чемпионат России по спортивной гимнастике. Соревнования проведут в раздельном формате. С 4 по 10 число выступят женщины и юниорки, а с 11 по 17 - мужчины и юниоры. Об этом рассказала старший тренер национальной команды и член президиума Федерации спортивной гимнастики России Валентина Родионенко, передает ТАСС.

Такой формат выбран и для чемпионата Европы, который пройдет в текущем году в Мюнхене. Женщины будут соревноваться с 11 по 14 августа, мужчины – с 18 по 21 августа.