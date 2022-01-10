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Общество10 января 2022 4:59

В Татарстане спасатели пять часов искали заблудившегося рыбака

Мужчина находился на льду реки Кама
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Для поисков были задействованы судно на воздушной подушке и снегоход.

Для поисков были задействованы судно на воздушной подушке и снегоход.

Фото: МЧС Татарстана

Накануне по телефону 112 позвонил мужчина, сообщивший, что его 70-летний дядя ушел на рыбалку на реку Кама у поселка Красный Ключ и заблудился. Пенсионер не мог идти по глубокому снегу и замерзал. На помощь ему отправились спасатели, задействовавшие судно на воздушной подушке и снегоход.

Спустя пять часов поисков рыбак был обнаружен на льду реки. Его доставили на берег и передали родственникам, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Найденного мужчину доставили на берег и передали родственникам.

Найденного мужчину доставили на берег и передали родственникам.

Фото: МЧС Татарстана