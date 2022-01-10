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Происшествия10 января 2022 4:52

В Алькеевском районе пропала пенсионерка, нуждающаяся в медицинской помощи

О местонахождении Валентины Виноградовой не известно ничего с 4 января
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Татарстане ведутся активные поиски 73-летней жительницы села Чувашское Бурнаево Алькеевского района Валентины Виноградовой (Марковой). Женщина, которая нуждается в медицинской помощи и страдает потерей памяти, ушла из дома и пропала 4 января, сообщают волонтеры ПСО "Лиза Алерт".

Известно, что Валентина ростом около 165 сантиметров имеет худощавое телосложение, седые волосы и серо-зеленые глаза. На момент пропажи на ней было темно-красное пальто, черные сапоги и коричневых пуховых платок.

Всех, кто видел женщину, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.