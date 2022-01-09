За 2021 год на сельхозярмарках Татарстана продано продукции на 1,9 миллиарда рублей

Самые крупные из ярмарок прошли, в частности, на 15 площадках в Казани, в поселке Осиново и в «Новой Туре», а также на трех площадках в Набережных Челнах и на двух площадках в Нижнекамске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На сельскохозяйственных ярмарках Татарстана в 2021 году реализовали продукцию на общую сумму 1,9 миллиарда рублей. В регионе состоялись 23 ярмарочных дня, сообщает пресс-служба правительства республики.

Семь из них прошли весной – с 13 марта по 24 апреля, остальные 16 – осенью и зимой, с 11 сентября по 25 декабря. Самые крупные из ярмарок прошли, в частности, на 15 площадках в Казани, в поселке Осиново и в «Новой Туре», а также на трех площадках в Набережных Челнах и на двух площадках в Нижнекамске.