Между театрами Чувашии распределили гранты на 18 миллионов рублей

По 5 миллионов рублей направят Театру оперы и балеты – на постановку оперы «Сурский рубеж» и Русскому драмтеатру – на мероприятия в честь 100-летия учреждения. Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава Чувашии Олег Николаев подписал распоряжение о распределении грантов между театрами и музеями региона на общую сумму 18 миллионов рублей. Средства для реализации творческих проектов получат шесть коллективов. Все проекты будут осуществлены в 2022 году.

По 5 миллионов рублей направят Театру оперы и балеты – на постановку оперы «Сурский рубеж» и Русскому драмтеатру – на мероприятия в честь 100-летия учреждения.

3 миллиона рублей на создание национальной школы чувашской вышивки грант получит Чувашский национальный музей. Такую же сумму для проекта «Симфо-фолк — музыка на все времена» получит Чувашская государственная академическая симфоническая капелла.

Мемориальный комплекс летчика-космонавта Андрияна Николаева и Театр кукол Чувашии выиграли по 1 миллиону рублей. В музее будет основана интерактивная, а в кукольном театре подготовят цикл спектаклей по пьесам современных чувашских драматургов с применением цифровых технологий.