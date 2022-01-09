Власти Ульяновской области формируют молодежное правительство

В рамках последующего собеседования кандидатам предстоит презентовать проекты по решению проблем молодежи в конкретной отрасли. Фото: Евгения ГУСЕВА

Минмол Ульяновской области объявил о приеме заявок в состав нового молодежного правительства. Кандидатами могут стать молодые люди от 14 до 35 лет.

Заявки принимаются до 25 января 2022 года. Чтобы стать соискателем на должность в молодежном кабмине региона, следует заполнить соответствующую анкету. Далее в рамках собеседования кандидатам предстоит презентовать проекты по решению проблем молодежи в конкретной отрасли.