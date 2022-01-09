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Общество9 января 2022 12:42

Власти Ульяновской области формируют молодежное правительство

Заявки будут принимать до 25 января 2022 года
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В рамках последующего собеседования кандидатам предстоит презентовать проекты по решению проблем молодежи в конкретной отрасли.

В рамках последующего собеседования кандидатам предстоит презентовать проекты по решению проблем молодежи в конкретной отрасли.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Минмол Ульяновской области объявил о приеме заявок в состав нового молодежного правительства. Кандидатами могут стать молодые люди от 14 до 35 лет.

Заявки принимаются до 25 января 2022 года. Чтобы стать соискателем на должность в молодежном кабмине региона, следует заполнить соответствующую анкету. Далее в рамках собеседования кандидатам предстоит презентовать проекты по решению проблем молодежи в конкретной отрасли.