В Татарстане за 2022 год намерены возвести более 2,7 миллиона квадратных метров жилья

За текущий год жилплощадь должны получить почти 700 семей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2022 году в Татарстане планируется строительство жилья площадью 2 миллиона 755 тысяч квадратных метров. Об этом на совещании правительства региона сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

Строительство будет идти по трем программам – программа Госжилфонда региона, многоквартирное инвестиционное жилье и индивидуальное жилищное строительство. За текущий год жилплощадь должны получить почти 700 семей.