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Общество9 января 2022 10:30

В Татарстане за 2022 год намерены возвести более 2,7 миллиона квадратных метров жилья

Проекты будут реализованы в рамках трех программ
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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За текущий год жилплощадь должны получить почти 700 семей.

За текущий год жилплощадь должны получить почти 700 семей.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2022 году в Татарстане планируется строительство жилья площадью 2 миллиона 755 тысяч квадратных метров. Об этом на совещании правительства региона сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

Строительство будет идти по трем программам – программа Госжилфонда региона, многоквартирное инвестиционное жилье и индивидуальное жилищное строительство. За текущий год жилплощадь должны получить почти 700 семей.