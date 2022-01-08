В Мамадышском районе Татарстана фура ушла под лед

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Фото: МЧС Татарстана

Ночью в субботу, 8 января, в Мамадышском районе Татарстана многотонная фура ушла под лед на переправе через Каму по маршруту село Соколка – село Новый Закамский, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Работа ледовой переправы временно приостановлена. На место выехали спасатели МЧС республики.

- Причина происшествия - несанкционированный выезд на лёд с превышением допустимой массы автотранспорта. Информация доведена до правоохранительных органов для принятия решения о мерах административного воздействия, - также сообщили в пресс-службе ведомства.