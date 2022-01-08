В Альметьевском районе Татарстана в ДТП погибли два человека

На место происшествия выехал первый заместитель прокурора Альметьевска Марсель Гимаев. Фото: прокуратура Татарстана

Вечером пятницы, 7 января, в районе села Абдрахманово Альметьевского района Татарстана два человека погибли в результате столкновения автомобиля ВАЗ-2113 и иномарки Mitsubishi Pajero, сообщает прокуратура республики.

От полученных травм водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались на месте. Фото: прокуратура Татарстана

По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2113 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi Pajero. От полученных травм водитель 1997 года рождения и пассажир 2002 года рождения скончались на месте.

На место происшествия выехал первый заместитель прокурора Альметьевска Марсель Гимаев. Обстоятельства и подробности случившегося выясняются.

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