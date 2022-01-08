Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 января 2022 11:31

В Альметьевском районе Татарстана в ДТП погибли два человека

Обстоятельства и подробности случившегося выясняются.
Инзиля ШАКИРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На место происшествия выехал первый заместитель прокурора Альметьевска Марсель Гимаев.

На место происшествия выехал первый заместитель прокурора Альметьевска Марсель Гимаев.

Фото: прокуратура Татарстана

Вечером пятницы, 7 января, в районе села Абдрахманово Альметьевского района Татарстана два человека погибли в результате столкновения автомобиля ВАЗ-2113 и иномарки Mitsubishi Pajero, сообщает прокуратура республики.

От полученных травм водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались на месте.

От полученных травм водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались на месте.

Фото: прокуратура Татарстана

По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2113 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi Pajero. От полученных травм водитель 1997 года рождения и пассажир 2002 года рождения скончались на месте.

На место происшествия выехал первый заместитель прокурора Альметьевска Марсель Гимаев. Обстоятельства и подробности случившегося выясняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ульяновской области в ДТП погибли юные регбисты казанской команды "Энергия"

Известно, что спортсмены возвращались с рождественского турнира из Пензы (подробности)