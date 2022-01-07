В Казани на уборку снега вышли 385 единиц техники и 481 дорожный рабочий

Всего с начала зимнего сезона с казанских улиц вывезено более 255 тысяч тонн снега. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 7 января, на уборку казанских улиц от снега вышли 385 единиц техники и 481 дорожный рабочий, , в том числе 55 комбинированных дорожных машин, 77 тракторных щеток, 126 самосвалов, 63 фронтальных погрузчика, 41 МКСМ «Барсик» и другая техника, сообщает пресс-служба мэрии города.

За минувшие сутки с улиц вывезено 14 тысяч 620 тонн снега, а всего с начала зимнего сезона – более 255 тысяч тонн снега, сообщили в Комитете внешнего благоустройства Исполкома Казани.