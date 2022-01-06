Власти Татарстана выразили соболезнования в связи со смертью Фильзы Хамидуллина

Власти подчеркнули, что жизненный путь Фильзы Хамидуллина достоин большого уважения. Фото: Пресс-служба президента Татарстана

Власти Татарстана во главе с президентом Рустамом Миннихановым выразили соболезнования в связи со смертью экс-сенатора от республики, бывшего госсоветника президента по социально-экономическим вопросам Фильзы Хамидуллина его супруге Сании Хамидуллиной.

- Жизненный путь Фильзы Хамидуллина достоин большого уважения. Высочайший профессионализм и мудрость, невероятная энергия, патриотизм и преданность делу отличали его на всех участках, где довелось решать сложные и масштабные задачи, - отметили власти Татарстана.

В телеграмме они также подчеркнули, что память о Фильзе Хамидуллине, "человеке уникальной судьбы и талантливом руководителе, навсегда сохранится в наших сердцах".

Экс-сенатор от республики, бывший госсоветник президента по социально-экономическим вопросам Фильза Хамидуллин скончался 5 января.