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Здоровье6 января 2022 14:57

В Татарстане зарегистрировано 580 случаев гриппа

При этом эпидемиологический показатель по республике на 40% ниже, чем по стране
Инзиля ШАКИРОВА
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При этом сейчас наблюдается снижение темпов заболеваемости гриппом.

При этом сейчас наблюдается снижение темпов заболеваемости гриппом.

Фото: Ксения Высотина

В Татарстане с начала сезона зарегистрировано 580 случаев гриппа, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина на пресс-конференции.

При этом сейчас наблюдается снижение темпов заболеваемости гриппом, однако эти показатели нельзя считать объективными - большинство жителей республики не обращаются к врачам. На данный момент эпидемиологический показатель по республике на 40% ниже, чем по стране.