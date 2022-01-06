В Татарстане зарегистрировано 580 случаев гриппа

При этом сейчас наблюдается снижение темпов заболеваемости гриппом. Фото: Ксения Высотина

В Татарстане с начала сезона зарегистрировано 580 случаев гриппа, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина на пресс-конференции.

При этом сейчас наблюдается снижение темпов заболеваемости гриппом, однако эти показатели нельзя считать объективными - большинство жителей республики не обращаются к врачам. На данный момент эпидемиологический показатель по республике на 40% ниже, чем по стране.