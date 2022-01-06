В Казани на уборку снега вышли 379 единиц техники и 478 дорожных рабочих

Всего с начала зимнего сезона из казанских улице вывезли более 230 тысяч тонн снега. Фото: Ксения Высотина

В четверг, 6 января, на уборку улиц Казани от снега вышли 478 дорожных рабочих и 379 единиц специальной техники, в том числе 57 комбинированных дорожных машин, 73 тракторные щетки, 119 самосвалов, 66 фронтальных погрузчиков, 42 МКСМ «Барсик» и другая техника, сообщает пресс-служба мэрии города.

За прошедшие сутки с улиц вывезено 15 тысяч 830 тонн снега, а всего с начала зимнего сезона – более 230 тысяч тонн снега, сообщили в Комитете внешнего благоустройства Исполкома Казани.