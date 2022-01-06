В Казани ограничили вход в торговый центр

На улице в это время было 20 градусов мороза. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В социальных сетях распространилось видео того, как люди мерзнут на 20-градусном морозе и не могут зайти в казанский торговый центр «Мега». По словам автора ролика, людей запускали по пять человек, а выпускали - по 30. В соцсетях видео распространилось с подписью: "Неужели не жалко людей?"

Очередь растянулась на несколько метров. Фото: СОЦСЕТИ

У интернет-пользователей видео вызвало неоднозначную реакцию.

- А кого жалеть-то? Их там в очереди насильно удерживают?

- Люди, вы что там забыли? Кормят бесплатно?

- Бойкот торговым центрам! Пусть разоряются, раз идут против народа! Смотреть противно!