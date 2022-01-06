В Татарстане повысилась стоимость социального проезда

Нововведения вступили в силу 1 января 2022 года.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Татарстане стоимость социального проезда возросла на 21 рубль. Соответствующее постановление «Об установлении на 2022 год стоимости пополнения единого месячного социального проездного билета и единого месячного детского социального проездного билета» подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
В Минсоцтруде республики объяснили повышение стоимости ежегодной индексацией с учетом уровня инфляции.
Так, например, денежная выплата на проезд пенсионерам теперь составляет 547 рублей (в 2021 году это было 526 рублей).
Постановление вступило в силу с 1 января.