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Общество6 января 2022 7:33

В Татарстане повысилась стоимость социального проезда

Коэффициент индексации ежемесячных выплат на 2022 год был установлен в размере 1,04, поэтому стоимость повысилась на 21 рубль
Инзиля ШАКИРОВА
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Нововведения вступили в силу 1 января 2022 года.

Нововведения вступили в силу 1 января 2022 года.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане стоимость социального проезда возросла на 21 рубль. Соответствующее постановление «Об установлении на 2022 год стоимости пополнения единого месячного социального проездного билета и единого месячного детского социального проездного билета» подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В Минсоцтруде республики объяснили повышение стоимости ежегодной индексацией с учетом уровня инфляции.

Так, например, денежная выплата на проезд пенсионерам теперь составляет 547 рублей (в 2021 году это было 526 рублей).

Постановление вступило в силу с 1 января.